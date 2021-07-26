Tekirdağ’da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Süleymanpaşa ilçesi Naip Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçak kazı yapan F.K., Y.D., A.S., H.B. ve A.S. adlı şüpheliler suçüstü yakalandı. Kazıda kullanıldığı belirlenen dedektör, balta, manila, kazma ve küreğe el konuldu.
Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.