Tekirdağ'da kaçak telefon operasyonu

Çorlu'da polisin yaptığı operasyonda gümrük kaçağı cep telefonlarının IMEI'llerinin klonlanmasında kullanılan 3 adet dongle şeklinde flash, 3 adet box kutusu, 2 adet bilgisayar ile gümrük kaçağı 45 adet cep telefonu ile 73 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında ele geçirilen kaçak telefon ve malzemelerle ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.