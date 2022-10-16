İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da kaçak telefon operasyonu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde gümrük kaçağı telefon ve telefon aksesuarları ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gümrük kaçağı telefon ve telefon aksesuarları ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şarköy ilçesinde cep telefonu satışı yapan 1 iş yerinde yapılan aramada, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 236 adet cep telefon aksesuarı (ekran, batarya, şarj cihazı ve kablosu, kulaklık) ele geçirildi.


Konuyla ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

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