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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bin 663 kilo bandrolsüz kaçak tütün, 312 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bin 663 kilo bandrolsüz kaçak tütün, 312 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce tütün kaçakçılarına yönelik il merkezi ve Ergene ilçesinde operasyonlar düzenledi. Operasyonda depolar ve araçlarda yapılan aramalarda bin 663 kilo bandrolsüz kaçak tütün, 312 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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