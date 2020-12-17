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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 bin 440 adet doldurulmuş makaron ve 40 kilogram açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 bin 440 adet doldurulmuş makaron ve 40 kilogram açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde kaçak tütün ürünlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak Tütün ve Tütün mamüllerinin ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa ilçesinde yapılan çalışmalarda, 2 işyerinde arama yapıldı. Aramalarda, 15 bin 440 adet doldurulmuş makaron, 40 kilogram açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi.


Konuyla ilgili şüpheli 2 şahsa yasal işleme başlatıldı.

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