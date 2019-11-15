İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da kaçan araçta tekne motorları bulundu: 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarmadan kaçan bir otomobil yol kenarından terkedilmiş halde bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarmadan kaçan bir otomobil yol kenarından terkedilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramada 2 adet tekne motoru bulunurken kaçan 4 şahıs yakalandı.


Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik mahallesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında sitelere ve sahil kısmına girmeye çalışan 34 RC 2050 plakalı araçtan şüphelenmesi üzerine araç durdurulmak istendi.


Terkedilmiş halde bulundu


‘Dur' ihtarlarına uymayan araç Marmaraereğlisi istikametine doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince yapılan takipte kaçan araç yol kenarında terk edilmiş halde bulundu. Araç içerisine yapılan aramada aracın bagaj kısmında çalıntı olduğu değerlendirilen 2 adet tekne motoru olduğu görüldü.


4 kişi yakalandı


Jandarma ekiplerince yapılan teknik araştırmalar sonucunda olaya karışan şahısların O.K.S., N.P., A.A. ve Y.O. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Araçta bulunan 2 adet tekne motoru muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.