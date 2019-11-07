Tekirdağ'da Kahramanmaraşlılar buluşması düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu'nun katılımıyla Kahramanmaraşlılar buluşması düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen buluşmaya, Vali Yardımcısı Ahmet Nadiroğlu'nın yanı sıra Şarköy Garnizon Komutanı Hasan Doğan, Doç. Dr Abdullah Yinanç, İhlas Pazarlama Tekirdağ Bölge Müdürü İlyas Miral, işadamı ve gençler katıldı.

Kahramanmaraşlılar, buluşmanın amacı olarak hemşehrilerin birbirlerini destekleyerek, birlik ve beraberlik içerisinde Tekirdağ'a her anlamda katkıda bulunmak olduğu ifade ettiler.