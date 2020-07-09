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Tekirdağ'da kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonun TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonun TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası konuşan TIR şoförü, “Çok korktum” dedi.


Kaza, İstanbul - Çanakkale yolu üzeri Süleymanpaşa'nın Kınıklar Mahallesi ile Malkara'nın Yenice Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Gürkan Tanısa yönetimindeki 34 CUN 969 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden Oktay Uğurlu idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.



Sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı


Kaza sonrası yaralanan kamyon şoförü Tanısa, Malkara İtfaiye İstasyon Amirliği ekiplerinin yarım saatlik çabası sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.


Süleymanpaşa jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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