Tekirdağ'da kar etkisini sürdürüyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı.

Malkara ilçesine Çarşamba gecesi düşen mevsimin ilk karının ardından vatandaşlar bugüne de kar yağışıyla uyandı. Beyaz örtüyle karşılaşan vatandaşların sevinçli olduğu gözlendi. Malkara Belediyesine bağlı ekipler ilçe merkezinde tuzlama çalışması yaptı.

Camiatik Mahallesi Muhtarı Recai Öztürk, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü ifade ederek, özellikle yola çıkan sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.