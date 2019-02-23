İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da kar sürücülere zor anlar yaşattı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yolda sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Kayak pistine dönen yolda araçlar, yokuş yukarı çıkamadı.


Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, Malkara ilçesinde sabah saatlerinde tipi şeklinde etkisini gösterdi. Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nde karla kaplanan yolda sürücüler, araçlarıyla yokuş yukarı çıkmakta zor anlar yaşadı. Kar lastiği olmayan araçlar da yolda kalınca trafik felç oldu. Araçlar vatandaşların yardımıyla itilerek kurtarılmaya çalışıldı.


Buzlanma ve kar birikintisi olmaması için Malkara Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. İlçede hava sıcaklığı -5 derece ölçüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.