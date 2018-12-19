Tekirdağ'da kar tatili çocukları sevindirdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullara verilen tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullara verilen tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.
Kar yağışı ilçede yoğun şekilde etkisini sürdürürken, en çok sevinen ise çocuklar oldu. Eğitime verilen 2 günlük tatili fırsat bilen çocuklar, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çocuklar, sokaklarda kar topu savaşı yaparak doyasıya eğlendi.
Çocuklar, kar yağmasına ve eğitime ara verilmesine sevindiklerini söyledi.