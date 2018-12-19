İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da kar tatili çocukları sevindirdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullara verilen tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullara verilen tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.


Kar yağışı ilçede yoğun şekilde etkisini sürdürürken, en çok sevinen ise çocuklar oldu. Eğitime verilen 2 günlük tatili fırsat bilen çocuklar, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çocuklar, sokaklarda kar topu savaşı yaparak doyasıya eğlendi.


Çocuklar, kar yağmasına ve eğitime ara verilmesine sevindiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.