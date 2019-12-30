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Tekirdağ'da kar yağışı başladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde yağan kar sevindirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde yağan kar sevindirdi.


İlçe merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ilçe sakinlerini ve özellikle çiftçileri sevindirdi. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı eksi 2 derece civarında ölçüldü.


İshakçalı çiftçi Mustafa Dinç, “Kar yağmasına çiftçiler olarak sevindik. Kar demek bereket demektir. Kurak bir dönemin ardından yağan kar çok güzel geldi” diye konuştu.

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