Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı kar yağışı Tekirdağ'da başladı. Kar yağışını bekleyen bazı vatandaşlara sokağa çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı kar yağışı Tekirdağ'da başladı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla çatılar ve araçların üstü karlarla kaplandı. Kar yağışını bekleyen bazı vatandaşlara dışarı çıkıp kartopu oynamaya çalıştı. Kar yağışı nedeniyle yolda bulunan sürücülerde ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Kar yağışını gören vatandaşlar, günlerdir kar yağışını beklediklerini ifade etti. Gece saatlerinde direksiyon başındaki bir taksici, “Kar bu gece tutacak gibi görünüyor. Vatandaşlarımız her türlü tedbirli olsunlar. Evlerinden çıkıp kendilerini üşütmesinler” dedi.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor.