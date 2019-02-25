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Tekirdağ'da kar yağışı etkisini kaybetti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Cumartesi günü başlayan kar yağışı bugün öğle saatlerinde etkisini yitirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Cumartesi günü başlayan kar yağışı bugün öğle saatlerinde etkisini yitirdi.


İlçede 2 gündür tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Belediye ekipleri, yayaları rahatlatmak amacıyla kaldırımlarda oluşan kar birikintilerini temizledi. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.


İlçe merkezinde esnaflık yapan Necip Kuşkan, "Kar yağışı, her ne kadar esnafı etkilese de sonuç olarak berekettir. Çiftçinin yüzü gülerse, esnafın da yüzü gülecektir" diye konuştu.

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