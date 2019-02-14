Tekirdağ'da kar yağışı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de devam etti.

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından Malkara genelinde beklenen kar yağışı gündüz ve gece de etkisini gösterdi. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Öte yandan yetkililer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.