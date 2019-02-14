İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da kar yağışı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de devam etti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de devam etti.


Meteorolojiden gelen uyarıların ardından Malkara genelinde beklenen kar yağışı gündüz ve gece de etkisini gösterdi. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Öte yandan yetkililer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.