Tekirdağ'da kara taşıt sayısı 305 bini geçti

2023 yılı Mart ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 305 bin 153 olarak açıklandı.

TÜİK Verilerine göre Tekirdağ'da2023 yılı Mart ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre

bin 755 bir önceki yılın aynı ayına göre 14 bin 191 (yüzde 4,9) adet artarak 305 bin 153 adet oldu. 2023 yılı Mart ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam 305 bin 153 motorlu kara taşıtının, 159 bin 586'sı (yüzde 52,3) otomobil, 5 bin 633'ü (yüzde 1,8) minibüs, 5 bin 466'sı (yüzde 1,8) otobüs, 49 bin 306'sı (yüzde 16,2) kamyonet, 12 bin 16'sı (yüzde 3,9) kamyon, 39 bin 307'si (yüzde 12,9) motosiklet, bin 76'sı (yüzde 0,4) özel amaçlı taşıtlar ve 32 bin 763'ü (yüzde 10,7) traktörlerden oluşuyor.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2023 yılı Mart ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 26 milyon 937 bin 791 adet araç bulunduğu görülürken, Tekirdağ, toplam 305 bin 153 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1'ine sahip.

Tekirdağ ilinde 2023 yılı Mart ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; Özel amaçlı taşıt (yüzde 16,5), motosiklet (yüzde 15,6), kamyon (yüzde 4,4), kamyonet (yüzde 3,6), otomobil (yüzde 3,5), minibüs (yüzde 3,3), traktör (yüzde 3) ve otobüs (yüzde -0,7) şeklinde gerçekleşti.