İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da karantina süresi dolan öğrenciler ve vatandaşlar tahliye ediliyor

Yurt dışından getirilerek Tekirdağ şehir merkezi ve Çorlu ilçesinde yurtlarda karantina altına alınan 360 öğrenci ve vatandaş, karantina sürelerinin dolması ile tahliye edilmeye başlandı.


Tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinden ve umreden dönen vatandaşlar karantinaya alınmıştı. 22-23 Mart'ta çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen 360 öğrenci ve vatandaş, Tekirdağ şehir merkezi ve Çorlu ilçesinde yurtlara yerleştirilmişti. Karantina süreleri dolan öğrenciler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından testlerinin negatif çıkması ve durumlarının iyi olması üzerine tahliye edilmeye başlandı. Öğrencileri taşıyan otobüsler tek tek yurt binalarından ayrılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.