İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da karaya oturan kuru yük gemisi kurtarılıyor

Marmara Denizi’nin Şarköy kıyılarında karaya oturan geminin kurtarılması için çalışmalar 3.

Marmara Denizi'nin Şarköy kıyılarında karaya oturan geminin kurtarılması için çalışmalar 3. gününde de devam ediyor.


Marmara Denizi'nin Tekirdağ Şarköy ilçesi açıklarında 3 gün önce dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturan Rus bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.



Kurtarılma çalışmaları 3 gündür sürüyor


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hoşköy Muhtarı Emine Açar, "Şarköy Hoşköy kıyılarında arıza yapan Rus gemisinin kurtarılma çalışmaları halen devam ediyor. Geminin akıbetiyle ilgili şu an hiçbir bilgi alamadık. Kurtarma çalışmaları 3. gününde şu an" dedi.



11 kişilik mürettebatı bulunuyor


Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi açıklarında 11 mürettebatı bulunan Rus bandıralı kuru yük gemisinin karaya oturması üzerine, gemi personelinin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekipleri sevk edilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.