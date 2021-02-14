Tekirdağ'da kardan dolayı yolda kalan araçları zabıta iterek kurtardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 16 saattir devam eden karın kalınlığı 35 santimetreyi aştı. Karla kaplı yolda mahsur kalan araçlar, zabıta ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Malkara ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı tipi şeklinde etkisini sürdürüyor. İlçe merkezi Cumhuriyet Caddesi, Şehit Temizer Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nın yokuşlarında araçlar ilerlemekte güçlük geçti. Yokuşta zincirsiz yola çıkan ve hareket edemeyen araçların yardımına Malkara Belediyesi zabıta ekipleri koştu. İlçedeki bazı bölgelerde kar kalınlığı 35 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi aştı. Bölge trafik ekipleri, Malkara-Süleymanpaşa yolu ile Malkara-Şarköy yolunda zincirsiz yola çıkan ağır vasıtalı araçları geri çeviriyor. İlçede hissedilen hava sıcaklığı eksi 12 derece olarak ölçüldü.

Malkara Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle vatandaşların araçlarıyla sokağa çıkmamaları istendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.