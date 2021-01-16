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Tekirdağ'da karlı yolda sürücülerin zor anları

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışında kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışında kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yoldan kalan bir aracın yardımına belediye ekipleri yetişti.


Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Süleymanpaşa kırsalı ve Malkara ilçe merkezinde etkili oldu. Kar yağışının etkisini arttırması üzerine beyaza bürünen yollarda kar lastiği olmayan bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı.



Yolda mahsur kaldılar


Süleymanpaşa ilçesine bağlı Araphacı Mahallesi rampasında bir otomobil yolda kaldı. Aracında mahsur kalan vatandaşların yardımını Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri ekipleri yetişti. Yoldan çıkan araç, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.


Kar birikintisi oluşan Malkara Devlet Hastanesi yolu ve ilçe merkezindeki yollarda Malkara Belediyesi ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı.

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