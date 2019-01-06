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Tekirdağ'da karşılıksız aşk cinayeti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklandı.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olay, iddiaya göre şu şekilde gelişti. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir fast food dükkanında çalışan 24 yaşındaki Filiz K., iş çıkışı Mehmet S. ile birlikte cadde üzerinde yürümeye başladı. Mehmet S.'ye karşı platonik aşk yaşayan Filiz K., cadde üzerinde Mehmet S. ile tartıştı. Filiz K., Mehmet S. ile evlenmek istediğini belirtti. Mehmet S.'nin teklifini kabul etmemesi üzerine sinirlenen Filiz K., elindeki tabancayla Mehmet S.'ye ateş etti.



Polis ikna etti


Silahla vurulan Mehmet S. kanlar içinde yere yığılarak, olay yerinde hayatını kaybetti. Filiz K. ise Mehmet S.'ye ateş ettikten sonra silahı bu sefer kendisine doğrulttu. Şans eseri olay yerinde bulunan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Filiz K.'yi ikna ederek elindeki tabancayı aldılar. Sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Filiz K., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeden çıkan Filiz K., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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