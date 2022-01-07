Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada motosikletli sürücü hastanelik oldu.

Kaza, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde ışıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sezer K. (21) sevk ve idaresindeki 59 ABE 590 plakalı otomobil, Ömer Y. (17) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosikletli sürücü başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Trafik ekipleri, yol güvenliğini sağladı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi zaman alınca, vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlarca yapılan yaralı, daha sonra olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaralı sürücü, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.