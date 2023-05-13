Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İ.H.D. sevk ve idaresindeki araç ile H.B. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Yaşanan talihsiz kazada motosikletli sürücü H.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralı sürücü daha sonra ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, oradan da Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Kaza mahalline gelen jandarma ekipleri yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.