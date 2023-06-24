Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre; E.Y. sevk ve idaresindeki motosiklet, yaya N.A. adlı kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılırken, yaralı daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Talihsiz kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.