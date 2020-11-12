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Tekirdağ'da kereste deposunda yangın

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, depo çalışanları ve itfaiyenin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, depo çalışanları ve itfaiyenin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.



Kapaklı ilçesinde bir kereste deposunda yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangından dolayı, depoda bulunan kerestelerin bir kısmı yandı. Yanan keresteler, işçiler tarafından forklift yardımı ile deponun dışına çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise depoda soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

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