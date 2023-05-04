Tekirdağ'da kırsal kalkınmada 32 milyonluk hibe kazanan projeler imzalanıyor

Tekirdağ'da Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı ekonomik alt yapı yatırımlarından 202 adet projenin ve 32 milyon 740 bin TL hibe tutarını almaya hak kazanan üreticiler ile hibe sözleşmeleri imzalanıyor.

Tekirdağ'da Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı ekonomik alt yapı yatırımlarından hibe desteği almaya hak kazanan üreticiler ile hibe sözleşmeleri imzalanıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal; hibe desteği almaya hak kazanan üreticilerimiz ile hibe sözleşmelerini imzalamaya devam etti. Öcal, “Kırsal Kalkınma Destekleri dahilinde ilimizde kabul edilen ve yatırıma alınan 202 adet projenin ve 32 milyon 740 bin TL hibe tutarının ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına ve yatırımcılarına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı'nda, 12 adet Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projesinin hibe desteği çerçevesine alındığını ve hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 12 projenin toplam hibe tutarının 22 milyon 340 bin TL olduğunu, ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nda Tekirdağ'da 190 adet projenin, toplamda 10 milyon 400 bin TL tutarında hibe almaya hak kazandığını ve hibe sözleşmelerinin imzalanmaya başlandığını ifade etti.