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Tekirdağ'da kış lastiği denetimi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik şube ekiplerince kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik şube ekiplerince kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.


Bugünden itibaren yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda yürürlüğe giren ‘Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması' tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ'da da başladı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesi TOKİ kavşağında kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Polis ekiplerince karayolunda yapılan denetimlerde seyir halindeki araçlar kontrol noktasında durdurularak araçların lastiklerinde gerekli ölçümler yapıldı. Denetimde kış lastiklerinin nasıl olması gerektiği konusunda da sürücülere bilgi verilerek, yollarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.


Ayrıca, asayiş ekipleri de durdurulan araçlarda, korona virüs kuralları gereği maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi.

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