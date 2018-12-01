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Tekirdağ'da kış lastiği denetimleri başladı

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçların yanı sıra Valilik kararıyla özel araçlar için de zorunlu kış lastiği uygulaması ve denetimleri bugün itibariyle Türkiye genelinde başladı.

Kar lastiği olmayan ticari araçlara 715 lira para cezası kesilecek.


1 Aralık'tan itibaren ticari araçlarda yürürlüğe giren ‘zorunlu kış lastiği uygulaması' başladı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne trafik polisleri, Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde denetim yaptı. Durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, lastiklerde ölçümler yapıldı. Sürücüler kış lastiği uygulamasıyla ilgili bilgilendirilirken, polis ekipleri kış lastiğinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Kar lastiği olmayan ticari araçlara ise 715 lira para cezası kesilecek.


Sürücüler yapılan uygulamadan memnun olduklarını, kış lastiklerini taktıklarını söyledi. Uygulama esnasında konuşan Malkaralı bir vatandaş, "Herhangi bir sorunumuz yok. Günler öncesinden kış lastiklerimizi taktırdık” dedi.

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