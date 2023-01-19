Tekirdağ'da kış ortasında yazdan kalma günler

Yazdan kalma günler yaşayan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler kendilerini dışarı attı.

Kış şartları ve soğuk havanın etkisini göstermesi beklenen Muratlı'da, yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilenler ise kendilerini dışarı attı. Ocak ayının ortasında hava sıcaklığı 19-20 dereceyi gösterirken, ilçe merkezindeki parklar da çocuklarla doldu.

Sabah, güneşli bir güne uyanan Muratlılılar, günü parklarda geçirdi. Yediden yetmişe herkesin park ve mesire alanlarına akın ettiği ilçede, yaşlılar parkta ahşap localarda güneşlenerek yazdan kalma günün keyfini yaşadı. Çocuklar ise oyun gruplarının bulunduğu parklarda oynayıp eğlenmenin tadını çıkardı.

Diğer taraftan, yarından itibaren bölgenin yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.