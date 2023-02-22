Tekirdağ'da 'Kökünü kurutma operasyonu': 27 gözaltı

Tekirdağ il genelinde jandarma ve emniyet ekiplerince koordineli düzenlenen 'Kökünü kurutma operasyonunda' 27 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. Tekirdağ ve ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan gençleri zehirlemeye çalışan ve "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının arttırılması maksadıyla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. 11 ilçede eş zamanlı olarak 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda adreslere girilerek arama yapıldı. Aramalarda 2 kilo bonzai, 244 gram esrar, 105 gram kokain, 104 adet sentetik hap, 68 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 102 adet tabanca mermisi, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 57 adet av tüfeği fişeği, 1 adet iklimlendirme düzeneği, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 150 adet şeffaf kilitli poşet, 66 bin 900 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Aramalarda 27 şüpheli yakalanarak sorgulamaya alındı.