İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da komşu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gece vakti silah sesleri yankılandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gece vakti silah sesleri yankılandı. Bir kişi, bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kumrular Sokak'ta oturan İ.Ç. ile komşusu Ü.A., gece saatlerinde tartışma yaşadı. Henüz sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Ü.A. silahına davranarak İ.Ç.'yi bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla İ.Ç.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Komşusunu yaralayan Ü.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.