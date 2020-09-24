Tekirdağ'da korkutan deprem

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken, deprem,Tekirdağ başta olmak birçok çevre illerden de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 16.38'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan tarafından yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde meydana gelen, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise, "Afet anında internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını ya da SMS göndermeyi tercih edin" denildi.