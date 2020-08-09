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Tekirdağ'da korkutan yangın: 100 dönüm zeytinlik alan cayır cayır yandı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın yerleşim alanına sıçramadan önlendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın yerleşim alanına sıçramadan önlendi. Zeytinlik ve makilik 100 dönüm alan küle döndü.


Aşağıkalamış mevkiinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle zeytinlik alanda tutuşan otlar yangın çıkardı. Rüzgarla birlikte alevlerin etkisi altında kalan makilik ve zeytinlik alan cayır cayır yandı.


Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekibi yangına müdahale etti. Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.


Olayın ardından konuşan Aşağıkalamış Mahallesi Muhtarı Hasan Safberrak, şiddetli rüzgar nedeniyle yangının makilik alanda geniş bir alana yayıldığını, ekiplerin yoğun çabası sonrası kontrol altına alındığını ifade etti.

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