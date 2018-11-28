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Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar vatandaşları korkuttu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar vatandaşları korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısından yoğun dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.


Çevre sakinlerini korkutan olayda yangının bacadan çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tedbir alınması gerektiğine dikkat çeken İtfaiye ekipleri, olası baca yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak, baca temizliği yapmaları gerektiğine değindi.

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