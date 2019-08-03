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Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir binanın dış cephesinde çıkan yangın korkuttu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir binanın dış cephesinde çıkan yangın korkuttu.


Camiatik Mahallesi Gazi Geçidi Sokak'taki binanın dış cephesinde açıkta bulunan elektrik kablosunun şase yapması dolayısıyla alev aldı. Olayı fark eden çarşı esnafı çay ocağı sahibi Ahmet Yarar, 110 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Binanın etrafında toplanan vatandaşlar da yaşananları merakla izledi.

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