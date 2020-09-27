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Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.


Olay, gece saatlerinde Turan Mahallesi 2 Kasım Caddesi No. 17 adresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayda kimsenin yaralanmaması sevindirirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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