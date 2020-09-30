İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde evin bahçesindeki ekmek fırınından tahliye edilen korlardan yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evin bahçesindeki ekmek fırınından tahliye edilen korlardan yangın çıktı. Vatandaşın dikkati ve ilk müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.


Olay, gündüz saatlerinde Evrenbey Mahallesi'nde Mesut Kabak'ın evinin arka bahçesinde meydana geldi. Fırına ekmek atılmak üzere korlar tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. Evinin önünde bahçe sularken yangını fark eden komşusu Hayri Tayyar, ilk müdahaleyi yaparak olası facianın önüne geçti. Ardından olay yerine ulaşan Evrenbey Kooperatifi'ne ait su tankeri ve itfaiye müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.



Facianın önüne geçildi


Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurettin Çelik, yangının erken fark edilmesi sayesinde tehlikeli boyutlara ulaşmasının önüne geçildiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.