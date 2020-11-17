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Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde metruk halde bulunan iki evde yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde metruk halde bulunan iki evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle sokağa dökülüp, sosyal mesafeyi hiçe sayan mahalle sakinlerini polis ekipleri dağıtmaya çalıştı.



Yangın, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde bulunan İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Metruk evde dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yan yana bulunan 2 metruk evde çıkan yangını söndürmek için müdahale etti.



Sosyal mesafeyi görmezden geldiler


Yangını gören mahalle sakinleri ise sokağa dökülüp yangını çıkaranlara tepki gösterdi. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşları dağıtmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerince yapılan yoğun çalışmalar sonucu metruk evlerde çıkan yangın söndürüldü.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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