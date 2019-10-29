Tekirdağ'da köy güvenlik kameraları devrildi

Tekirdağ Malkara’da kablolara takılan bir kamyonun güvenlik kameralarının bulunduğu direği devirdiği öne sürüldü.
Tekirdağ Malkara'da kablolara takılan bir kamyonun güvenlik kameralarının bulunduğu direği devirdiği öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İbribey Mahallesi'nin giriş çıkışlarında bulunan güvenlik kameraları, bir kamyonun geçişi sırasında devrildiği iddia edildi. Yol kenarına devrilen direkteki güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından şikayet üzerine jandarma tarafından kameralara zarar verenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.