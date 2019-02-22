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Tekirdağ'da köyde korkutan yangın

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi’nde bir evde fırında ekmek yapıldığı sırada çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde bir evde fırında ekmek yapıldığı sırada çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa'ya bağlı kırsal İnecik Mahallesi'nde Cemal Bolat'a ait evde kerpiç fırında ekmek pişirildiği esnada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek, yangını söndürmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yan taraftaki depoya sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen ev sakinlerine müdahale etti. Yangında depo olarak kullanılan alan ve kerpiç fırın kullanılamaz hale geldi. Çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.


Ev sahibi Cemal Bolat, “Ekmek yapmak için fırını yakmışlar, oradan çıkmış. Eşyalar vardı, üst kat vardı, onlar yanmış” dedi.

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