İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da kumar baskını: 19 bin 425 TL ceza

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde korona virüs önlemlerini ihlal eden ve kumar oynayan şahıslara 19 bin 425 TL para cezası kesildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde korona virüs önlemlerini ihlal eden ve kumar oynayan şahıslara 19 bin 425 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, Ö.M. isimli şahsa ait evde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişinin olduğu görüldü. Bunun üzerine Ö.M. hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. İkamette kumar oynayan şahıslara 'Kumar Oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet'ten toplam 19 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.