Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi denetimlerini gerçekleştirdi.

Çerkezköy ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan gıda denetimleri Kurban Bayramı öncesi artarak devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren kasap ve pastane olmak üzere tüketim yerlerinde gıda denetimleri gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirildi. Denetimlerde eksikler tespit edilerek gerekli uyarılar yapıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların gördükleri aksaklıkları ALO 174 hattına yapması istendi. Açıklamada, “Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle halkımızın güvenli gıdaya ulaşabilmesinin temini amacıyla 11 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından ilçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan kasap, unlu mamul, kuruyemiş ve toplu tüketim yerlerinde denetimler devam etmektedir. Halkımız tarafından gıda piyasasında görülebilecek eksikliklerin geciktirilmeden, ALO Gıda 174 Hattına yapılması gıda güvenliği denetimleri açısından büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.