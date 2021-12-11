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Tekirdağ'da kurtlar ahıra saldırdı, çok sayıda hayvan telef oldu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde ahıra saldıran kurtlar, çok sayıda hayvanı telef etti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ahıra saldıran kurtlar, çok sayıda hayvanı telef etti.


Olay, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Övenler Mahallesi'nde bir ahırda meydana geldi. İddiaya göre, aç kaldığı düşünülen 4 kurt, bir üreticiye ait ahıra girdi. Aç kalan kurtlar, girdikleri ahırda 1 buzağı ve 1 koyunu telef ederken, 2 koyun ve 1 buzağı da yaralandı. Ahırdan çıkan hayvanların mera bölgesine doğru kovalandığını fark eden besici Ümit Yıldırım, yanına aldığı av tüfeğiyle ateş açarak kurtları uzaklaştırdığı öğrenildi.

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