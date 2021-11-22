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Tekirdağ'da kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibararen Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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