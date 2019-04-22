Tekirdağ'da lisede soygun

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir lise binasına giren hırsızlar, 3 adet LCD televizyon ile yaklaşık 2 bin lira para çaldı.

Olay, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişiler, okulun ön giriş kısmındaki camını aralayarak, içeriye atladı. Odaları talan eden hırsızlar, 3 LCD televizyon ile yaklaşık 2 bin lira para çalarak, kayıplara karıştı. Hırsızların eşyalara da zarar verdiği belirtildi.

Olayın sabah saatlerinde fark edilmesi üzerine polise şikayette bulunuldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Malkara polisi, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.