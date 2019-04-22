İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tekirdağ'da lisede soygun

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir lise binasına giren hırsızlar, 3 adet LCD televizyon ile yaklaşık 2 bin lira para çaldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir lise binasına giren hırsızlar, 3 adet LCD televizyon ile yaklaşık 2 bin lira para çaldı.


Olay, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişiler, okulun ön giriş kısmındaki camını aralayarak, içeriye atladı. Odaları talan eden hırsızlar, 3 LCD televizyon ile yaklaşık 2 bin lira para çalarak, kayıplara karıştı. Hırsızların eşyalara da zarar verdiği belirtildi.


Olayın sabah saatlerinde fark edilmesi üzerine polise şikayette bulunuldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Malkara polisi, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.