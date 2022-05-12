Tekirdağ'da Liseler Arası Münazara Yarışması yapıldı

Tekirdağ'da liseler arası münazara yarışması düzenlendi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin kendine güven, sorumluluk alma, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme ve empati kurma duygularının gelişmesine katkı sağlaması amacıyla liseler arası münazara yarışması düzenlendi. Tekirdağ ilinde yer alan tüm liselerin katılımına açık olarak düzenlenen yarışmanın finali Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yarışmada Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi il birincisi, Muratlı ilçesinde bulunan Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il ikincisi, Hayrabolu ilçesinde bulunan Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi ise il üçüncüsü oldu.

Münazara yarışmasında birinci olan takıma bin TL, ikinci olan takıma 800 TL, üçüncü olan takıma ise 600 TL ödül çeki verildi.