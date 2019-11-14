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Tekirdağ'da Mahalle Muhtarları Toplantısı

Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen 2019 yılı ilçe mahalle muhtarları toplantısı Çorlu Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen 2019 yılı ilçe mahalle muhtarları toplantısı Çorlu Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığının genelge emirleri gereğince Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen 2019 yılı İlçe Muhtarlar Toplantısı Çorlu Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.


Tekirdağ Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan başkanlığında Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın da katılımıyla kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya tüm mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı. Toplantıda; mahalle muhtarları mahalleleri ile ilgili bilgiler vererek sorunlarını dile getirdiler. Mahalle muhtarları tarafından dile getirilen bazı sorunlar anında çözüme kavuşurken, bazıları da ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmek üzere not alındı.


Mahalle muhtarları Tekirdağ Valiliği tarafından Çorlu'da yapılan toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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