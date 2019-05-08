Tekirdağ'da makaron üreten işletmeye inceleme

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde makaron üretimi yapan bir işletmede İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

İddiaya göre, Ergene ilçesinde makaron üreten bir işletmede usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Çalışmaların sürdüğü firma aynı zamanda Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TPDK) tarafından da inceleniyor.