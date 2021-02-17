Tekirdağ'da market operasyonunda 172 litre kaçak içki bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir makette yapılan aramada 172 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Çorlu Grup Amirliğine bağlı polis ekipleri, Çorlu ilçesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Düzenlenen operasyonda bir işyeri ile araçta yapılan aramalarda, 86 şişe 2 litrelik olmak üzere toplamda 172 litre etil alkol, 349 tüp alkollü içki yapımında kullanılan esans ve aroma ele geçirildi. İşyerinde bulunan H.T.E. isimli şahıs yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı.