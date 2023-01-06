Tekirdağ'da "Matematik Seferberliği" projesi çerçevesinde, öğrencilerin problem çözme stratejilerini gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesi ve problem çözme öğretim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Matematik Seferberliği" çerçevesinde Tekirdağ'da çalışmalar sürdürülüyor. Proje ile ilgili matematiğin en önemli yapı taşlarından olan sayılar ve işlemler konularını evdeki günlük hayat sürecinde öğrenmeye yönelik etkinlikler geliştirmeyi amaçlayan "Matematik Öğretmenleriyle Evde Sayılar ve İşlemleri Öğrenme Etkinlikleri Geliştirme Çalışmaları (EVSAYMAT)" isimli proje, Tekirdağ genelinde Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile birlikte gerçekleştiriliyor.

Öğretmen ve eğitim yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen "Tekirdağ Öğretmen Akademisi" projesi de matematik öğretmenleri için çevrim içi seminer ve tecrübe paylaşımı faaliyetlerine devam ediyor. Konuyla ilgili devam eden çalışmalarda "Matematik Seferberliği" çalıştayı düzenlenerek, okul ve kurumların kullanımına sunulmak üzere sonuç raporu hazırlıkları yapıldı.